Al Senato una targa per i caduti delle missioni italiane all'estero

Roma, 15 nov. (askanews) - Il presidente del Senato Ignazio La Russa e il ministro della Difesa Guido Crosetto hanno scoperto in sala Nassiriya in Senato una targa in memoria di tutti i caduti delle missioni italiane all'estero. "Questa targa - ha sottolineato Crosetto - è importante non solo per i caduti ma per i tanti che ci rappresentano in giro per il mondo e in Italia: non c'è nulla che ti dia forza nel fare il tuo lavoro quanto vedere che l'importanza è riconosciuta".

La targa, ha sottolineato La Russa, è "rivolta ai caduti di tutte le missioni internazionali ma idealmente abbraccia i caduti di tutte le guerre, di tutte le forze armate della storia italiana".