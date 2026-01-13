Al Senato il minuto di silenzio per le vittime di Crans-Montana

Roma, 13 gen. (askanews) - La seduta del Senato si è aperta con un minuto di silenzio in ricordo delle vittime della tragedia di Capodanno a Crans Montana, in Svizzera.

"Le responsabilità di questa tragedia vanno accertate, i responsabili perseguiti", ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa.

"Il nostro pensiero va alle famiglie delle vittime e dei giovani feriti che con dignità e forza stanno affrontando un momento difficilissimo. Il loro è il dolore che patisce tutta la nazione e che ci fa stringere a loro come un'unica famiglia", ha aggiunto.