Al "SAP NOW AI Tour Milan" le soluzioni per l'Autonomous Enterprise

Milano, 14 ott. (askanews) - Oltre 1.800, tra executive, imprenditori, esperti di settore e partner, hanno partecipato a Milano al SAP NOW AI Tour, l'appuntamento dedicato alla business community SAP in Italia; al centro la visione dell'Autonomous Enterprise, un nuovo modello di organizzazione in cui dati, applicazioni e intelligenza artificiale lavorano insieme per rendere i processi aziendali più agili, adattivi e intelligenti, mantenendo le persone al centro delle decisioni.

"In modo da poter offrire a tutte le persone che lavorano in azienda un processo decisionale che viene suggerito dall'intelligenza artificiale, opzioni di business su cui però l'individuo rimane al centro e ha sempre la capacità e il dovere di decidere. Prendere una decisione è un modo quindi di cambiare, evolvere il modo di lavorare, mantenendo l'individuo al centro di tutto" ha dichiarato Augusta Spinelli, President Europe, Middle East and Africa (EMEA), SAP.

Una trasformazione che sta già interessando il tessuto industriale del nostro Paese.

"Ogni settore, ogni azienda, a prescindere dalle dimensioni, può avere beneficio dall'utilizzo dell'AI. Quindi la cosa importante è avere tre caratteristiche: avere una base dati semanticamente affidabile, avere dei processi integrati e strutturati e avere dei buoni sistemi di governance. Tutti questi elementi li mettiamo a disposizione nella nostra piattaforma. Le aziende che hanno adottato le nostre piattaforme in cloud sono quelle più adatte, e che possono intraprendere questo percorso in una chiave evolutiva e senza grossi sforzi trasformativi" aggiunge Carla Masperi, Amministratore Delgato, SAP Italia.

L'intelligenza artificiale sta cambiando le nostre vite e il modo di lavorare. Quali prospettive e quali rischi.

"La chiave fondamentale è comprendere la dinamica che è intorno a noi, guardare la propria professionalità ed evolverla. Perché l'intelligenza artificiale non sostituirà mai le persone. Ma queste capacità, queste tecnologie stanno cambiando il nostro modo di lavorare. Ci sono degli skills che saranno più importanti di altri nel futuro. Ognuno di noi ha quindi la possibilità e il dovere di far evolvere la propria professionalità, utilizzando queste capacità" prosegue la dottoressa Spinelli.

L'AI si sta affermando sempre più come una leva strategica per la crescita e la competitività, ma deve essere gestita.

"I benefici sono potenzialmente enormi, sono recuperi di produttività e un migliore governo dei processi aziendali. Quindi tantissima curiosità, tantissime aspettative, occorre però dare alle aziende i giusti passi, il giusto ABC per intraprendere in maniera efficace e di successo questo percorso" conclude la dottoressa Masperi.