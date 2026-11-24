Milano, 24 nov. (askanews) - Il SAC - Spazio Arte Contemporanea di Robecchetto con Induno (MI) - presenta fino al 19 dicembre 2026, la mostra Il Sacrificio dei Ricordi, personale dell'artista multidisciplinare Egeon.

Nicoletta Candiani, fondatrice e curatrice dello spazio espositivo ha presentato ad askanews il progetto: "SAC regala una mostra inedita: rispetto alle mostre che proponiamo questo è un progetto installativo. Chi entra già dalla facciata inizia a capire cosa lo aspetterà e poi entrando trova un'installazione gigante di 36 opere appese a due a due che sono ritratti dell'artista dall'anno zero al 36esimo anno d'età. L'artista è Egeon, un artista a tutto tondo conosciuto per i murales, ma in realtà è un artista multidisciplinare, quindi lambisce sia l'acquerello che la pittura, il disegno e la scultura". L'incontro fra SAC e Egon avviene quando l'artista vince la prima edizione del concorso Premio Luigi Candiani nel 2022-2023 focalizzato sui murales. Realizza Spore, un'opera permanente presente nel cortile interno del SAC dedicata al fungo Amanita Muscaria e con Nicoletta Candiani si inizia a ipotizzare la realizzazione di una mostra espositiva che diventerà nel 2026 Il Sacrificio dei Ricordi.

Prosegue Candiani: "Durante il mese di luglio 2026 sono stati realizzati 36 autoritratti dell'artista nello spazio del laboratorio del SAC. Sono ritratti ripresi da fotografie scattate da altri, non sono autoscatti. Sono disposti nell'installazione, non in modo cronologico, per sottolineare l'importanza del processo di ripescare i ricordi. Il materiale utilizzato da Egeon è carta della cartiera in cui lavorava il padre. Inoltre utilizza tutti elementi ricavati dalla foresta, fusaggine e carboncino. Non li fissa al foglio, quindi rimangono mutevoli e sono soggetti a cambiamento, anche perché le opere interagiscono con il visitatore, muovendosi nello spazio".

In questo lavoro, Egeon mostra l'urgenza dell'essere ricordati, ma anche l'illusione di questa necessità di fronte a ordini di grandezza che ci sovrastano, come si domanda lo stesso artista: "Cosa rimarrà di me tra cento, mille, centomila anni? Esisteremo come specie o avremo annientato ogni possibilità di vita sulla terra? Mi chiedo se è mai stato considerato, il tempo sufficiente, per soddisfare la fame di grandezza di un esser umano". Come il ricordo anche la fusaggine e il carboncino sono fragili e mutevoli, effimeri: soggetti al tempo, possono attenuarsi, trasformarsi o scomparire. I ritratti in fusaggine sono inglobati nella trama in carboncino ispirata alle rizomorfe del fungo Armillaria, che si innesta su ogni volto raffigurato. Si tratta di strutture filamentose e parassitarie che si sviluppano sugli alberi e ne inducono il deperimento e la decomposizione, favorendo a loro volta la rigenerazione della foresta attraverso il riciclo dei nutrienti. La trasformazione e la rigenerazione come approccio all'esistenza del singolo essere vivente rispetto alla natura e alla terra si trovano anche nell'installazione e nel progetto nel suo complesso come conclude Candiani: "La mostra non è sempre uguale a se stessa: inizia con l'installazione dei 36 autoritratti, ma in realtà poi muterà. Ci sarà un sacrificio dei ricordi, come dice il titolo, i ricordi verranno bruciati, queste ceneri verranno raccolte in un'urna e in un ambiente sacrale verrà celebrato lo stesso sacrificio. Invito il pubblico a passare due volte durante questa mostra: adesso fino al 17 dicembre per vedere l'opera installativa e al finissage il 19 dicembre per comprendere al meglio che ne sarà delle opere".

SAC è uno Spazio dedicato all'Arte Contemporanea, nato nel 2019 allo scopo di promuovere artisti contemporanei e divenuto luogo di aggregazione sociale e divulgazione culturale. Con un programma composto da mostre, laboratori, workshop, concorsi e serate culturali, lo scopo di SAC è guidare il pubblico a un accrescimento culturale anche a livello territoriale.

Situato nel cuore di Robecchetto con Induno, è inserito all'interno di una struttura appartenuta al bisnonno di Nicoletta Candiani, trasformata da realtà industriale prima tessile e poi conciaria in un punto di incontro, per restituire al territorio ciò che da esso è stato donato per quattro generazioni alla famiglia Candiani.