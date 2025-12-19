ULTIME NOTIZIE 19 DICEMBRE 2025

Al Quirinale "Doni di Natale", Mattarella ha incontrato 60 bimbi

Milano, 18 dic. (askanews) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione delle festività natalizie, ha partecipato al Quirinale a "Doni di Natale", iniziativa di carattere sociale organizzata dalla Presidenza della Repubblica, giunta alla sua quinta edizione.

Il Capo dello Stato ha incontrato 60 tra bambine e bambini ospiti di case famiglia, proposte da Roma Capitale. Durante l'incontro, ai bambini è stata offerta una merenda e sono stati consegnati loro dei doni sotto l'abete, addobbato alla Vetrata.

Nell'occasione il Presidente ha incontrato i rappresentanti delle strutture presenti.

