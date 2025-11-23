ULTIME NOTIZIE 23 NOVEMBRE 2025

Al Piccolo Teatro per Vanoni girasoli, bara vicino al palco, la sua musica

Milano, 23 nov. (askanews) - La bara vicino al palco del Piccolo Teatro di Milano, fra i girasoli e una corona di rose bianche, e la sua musica di sottofondo. La camera ardente di Ornella Vanoni al Piccolo Teatro di Milano è da ore pellegrinaggio di centinaia di persone che vogliono dare l'ultimo saluto all'artista scomparsa a 91 anni: passano, toccano la bara, firmano il registro, un momento di commozione collettiva e di vicinanza all'artista che tanto è stata legata alla sua Milano, fino alla fine.

