ULTIME NOTIZIE 25 GIUGNO 2026

Al Parco Natura Viva sono nati 14 pulcini di fenicottero rosa

Roma, 25 giu. (askanews) - Si è conclusa la stagione delle nascite dei fenicotteri rosa: 14 i piccoli venuti al mondo al parco Natura Viva, a Bussolengo (Verona), che ospita una colonia di oltre 150 esemplari.

Ancora ricoperti dall'inconfondibile "piumino" grigio e dalle zampe nere, i piccoli metteranno le tipiche piume rosa e bianche dei fenicotteri adulti solo dopo il secondo anno di vita. Nei primi giorni d'estate, quando ormai anche gli ultimi nati hanno superato il mese di vita, è avvenuto il passaggio collettivo dall'isola dei nidi all'area della nursery: qui i piccoli trascorreranno i prossimi mesi sotto la sorveglianza di individui più grandi, che che hanno il ruolo di veri e propri "baby sitter". Mentre i genitori torneranno a frequenza regolare per cibare ognuno il proprio pullo, riconoscendone il verso tra tutti.

Camillo Sandri, direttore zoologico del parco Natura Viva. Ha spiegato: "Ora è arrivato il momento in cui mamma e papà fenicottero possono riprendere un po' della loro routine quotidiana, dopo aver profuso tutte le energie nella cova dell'uovo e nell'allevamento delle prime settimane di vita dei pulcini. Adesso tocca ai 'baby sitter': mentre i genitori tornano a dedicarsi alla ricerca di cibo e alla vita sociale della colonia, alcuni esemplari più grandi sorvegliano il gruppo dei nuovi arrivati. In una strategia che consente agli adulti di allontanarsi per periodi più lunghi senza lasciare i pulcini completamente privi di protezione".

Nonostante i fenicotteri rosa stiano progressivamente tornando a nidificare sulle coste italiane, le zone umide restano tra gli ecosistemi più fragili del Pianeta. Soggetti a minacce, come la riduzione dei bacini idrici e le infrastrutture umane, che possono compromettere il loro successo riproduttivo.

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