Al Palazzo Apostolico incontro tra Dunlap e Papa Leone XIV

Città del Vaticano, 26 giu. (askanews) - Il Gran Maestro del Sovrano Ordine di Malta, Fra' John Timothy Dunlap, è stato ricevuto in udienza da Papa Leone XIV al Palazzo Apostolico. Nel corso dell'incontro, sono state illustrate le principali attività umanitarie dell'Ordine nei principali scenari di crisi, con particolare attenzione alla Striscia di Gaza, dove è stata inaugurata una nuova clinica medica a Gaza City in collaborazione con il Patriarcato Latino, oltre agli interventi in Libano, Ucraina e Venezuela.

Il colloquio ha riguardato anche il processo di riforma istituzionale e il rinnovamento spirituale dell'Ordine, con l'imminente apertura del Noviziato a Roma. Al Pontefice è stato inoltre donato un disegno realizzato da un bambino di Gaza.

Fra' John Timothy Dunlap ha sottolineato il valore della diplomazia umanitaria dell'Ordine come strumento di dialogo e pace, ribadendo il forte legame con la Santa Sede. Al termine dell'udienza, Papa Leone XIV ha ricevuto il Sovrano Consiglio dell'Ordine e l'Ambasciatore presso la Santa Sede, mentre la delegazione ha successivamente incontrato il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano.