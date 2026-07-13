Al No Borders Music Festival suonano Tom Smith ed Elvis Costello

Laghi di Fusine, 13 lug. (askanews) - Il suggestivo scenario dei Laghi di Fusine ha ospitato il weekend di apertura della 31 edizione del No Borders Music Festival. Sabato, Tom Smith (Editors) ha inaugurato la rassegna spogliando all'essenziale brani come Sugar, All The Kings e Papillon. A seguire, Elvis Costello & The Imposters con Charlie Sexton hanno travolto il pubblico alternando l'energia punk di Less Than Zero e Pump It Up alle atmosfere intime di Almost Blue. Domenica, la magia è proseguita con LP (Laura Pergolizzi), che ha incantato oltre tremila spettatori con una performance potente e autentica, portando in scaletta hit come Lost On You, Girls Go Wild e One Like You. La sua voce si è fusa perfettamente con il silenzio della natura, trasformando il live in un continuo scambio tra artista e paesaggio.

Non solo musica, No Borders Music Festival è anche uno strumento di valorizzazione della tradizione culinaria locale, grazie all'edizione estiva di Ein Prosit, che durante questo fine s ettimana ha ospitato a Tarvisio: Giacomo Sacchetto (Iris Ristorante, Verona - 1 Stella Michelin), Giacomo Devoto (Locanda de Banchieri, Fosdinovo - 1 Stella Michelin), Diego Rossi (Trippa, Milano), e Francesco Brutto (Venissa, Venezia - 1 Stella Michelin).

Il festival, organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, conferma così la sua anima transfrontaliera in cui il confine diventa luogo d'incontro. I concerti riprenderanno sabato 18 luglio con il doppio live di Coez e I Patagarri. Mentre domenica 19 sarà la volta del Maestro Ludovico Einaudi che porterà la magia della sua musica tra le montagne. L'arrivo di Ludovico Einaudi al No Borders Music Festival rappresenta un incontro naturale tra la sua musica e il paesaggio: un'esperienza immersiva in cui il pianoforte solo dialoga con la natura, nello spirito che da sempre contraddistingue il festival. Il concerto è sold out.