Al Napoli Comicon la finale di eSerieA: vince il Como Gaming Club

Milano, 4 mag. (askanews) - Dopo l'Inter, c'è un altro vincitore di uno scudetto: il Como Gaming Club è il primo in classifica del campionato virtuale eSerieA Goleador, con il Pro Player Anders Vejrgang, fra i più forti al mondo, che si è laureato campione nella finale di stagione andata in scena all'Esports Stage al Napoli Comicon.

Una stagione che ha visto sfidarsi i team esports di 16 Club della massima divisione di calcio italiana su EA SPORTS FC 26, il campionato virtuale ufficiale è organizzato da Lega Calcio Serie A, in collaborazione con Infront Italy e King Esport.

L'appuntamento è per la stagione 2027.