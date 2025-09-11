ULTIME NOTIZIE 11 SETTEMBRE 2025

Al Musikfest Bremen la bacchetta di Ticciati conquista il pubblico

Brema, 11 set. (askanews) - Si è chiuso il prestigioso Das Musikfest Bremen, il festival musicale di Brema in Germania, dando appuntamento agli appassionati al prossimo anno, dal 15 agosto al 5 settembre 2026.

L'evento, sotto la direzione artistica del suo fondatore Thomas Albert, ha una sua importante rilevanza nel mondo della musica e offre una varietà di concerti di alto livello. La sede centrale degli eventi del festival a Brema è la sala concerti "Die Glocke", rinomata per la sua acustica.

Nell'edizione 2025 è stata ancora una volta ospite anche la Chamber Orchestra of Europe (COE) con un programma dedicato alla ricchezza della musica della prima metà del XX secolo e con la voce da brivido della soprano sudafricana Golda Schultz. La bacchetta era quella del talentuosissimo Robin Ticciati, direttore di origini italiane, ammirato a livello internazionale e con un passato unico: nel 2005 Ticciati, all'età di 22 anni, ha diretto la Filarmonica della Scala a Milano, diventando il più giovane direttore nella venerabile storia del teatro. Un anno dopo ha debuttato al Festival di Salisburgo. Chiunque osservi Ticciati quando si trova di fronte a un'orchestra - si legge sul sito della Berliner Philharmoniker - rimarrà colpito dalla sua gestualità relativamente rilassata.

E davvero i suoi movimenti emanano un senso di fluidità e di assoluta naturalezza che hanno saputo conquistare anche il raffinato pubblico di Brema.

