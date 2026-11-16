Al mercato di Seoul i volontari preparano grandi quantità di "Kimchi"

Seoul, 16 nov. (askanews) - Centinaia di volontari si sono ritrovati al mercato di Garak, a Seoul, per preparare il "kimchi", piatto tradizionale coreano a base di verdure fermentate (soprattutto cavolo cinese) e condito con spezie - aglio, zenzero e peperoncino coreano - destinato alle famiglie più bisognose.

"Preparando il kimchi, non solo aiutiamo i nostri vicini in difficoltà qui, ma facciamo anche conoscere il nostro kimchi tradizionale all'estero. Ecco perché provo un grande orgoglio quando faccio volontariato", ha commentato una lavoratrice di Garak, Kim Mi-yeong.

"Non è una cosa che si fa semplicemente per piacere. La doneremo a chi ne ha bisogno, vero? Ecco perché penso che sia una delle cose più belle che abbia mai fatto in vita mia", ha affermato un attore indiano in visita, Saurav Tanwar.

In Corea del Sud, il rito comunitario di preparare grandi quantità di kimchi alla fine dell'autunno, così da avere scorte sufficienti per l'inverno, è chiamato "Kimjang", ed è stato dichiarato patrimonio culturale immateriale dell'Unesco.

"In fin dei conti, si tratta di stare all'interno della comunità. Perciò, il fatto che così tante persone si riuniscano e collaborino mi dà gioia", ha commentato una pensionata, Lee Youn-hee.