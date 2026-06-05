Al MAXXI inaugurato un nuovo spazio per la fotografia

Roma, 5 giu. (askanews) - Al MAXXI di Roma è stata inaugurata una nuova sala dedicata alla fotografia contemporanea, lo Spazio Ghella. A dargli vita la prima mostra, "Milan Unit 1994-2009", che raccoglie alcuni lavori del fotografo Ramak Fazel ed è curata da Simona Antonacci con Maria Del Priori.

Fazel è nato in Iran, cresciuto negli Stati Uniti, e ha trascorso alcuni anni a Milano nel cuore della scena del design e dell'architettura italiana. Qui ha realizzato alcuni dei ritratti in mostra, come quelli a Enzo Mari, Vico Magistretti, Achille Castiglioni, Ettore Sottsass. Mentre nel viaggio attraverso le sue 50 capitali ha ritratto i tanti volti degli Stati Uniti, partendo proprio dagli edifici del Campidoglio di ogni città.

L'opera-archivio di Ramak Fazel è stata acquisita dal MAXXI nel 2025 e viene presentata per la prima volta al pubblico nella sua forma compiuta. Attraverso negativi, diapositive, stampe, pubblicazioni, appunti, strumenti e oggetti di lavoro l'esposizione è un archivio vivo che intreccia fotografia, editoria, architettura e cultura visiva contemporanea.