ULTIME NOTIZIE 05 GIUGNO 2026

Al MAXXI inaugurato un nuovo spazio per la fotografia

Roma, 5 giu. (askanews) - Al MAXXI di Roma è stata inaugurata una nuova sala dedicata alla fotografia contemporanea, lo Spazio Ghella. A dargli vita la prima mostra, "Milan Unit 1994-2009", che raccoglie alcuni lavori del fotografo Ramak Fazel ed è curata da Simona Antonacci con Maria Del Priori.

Fazel è nato in Iran, cresciuto negli Stati Uniti, e ha trascorso alcuni anni a Milano nel cuore della scena del design e dell'architettura italiana. Qui ha realizzato alcuni dei ritratti in mostra, come quelli a Enzo Mari, Vico Magistretti, Achille Castiglioni, Ettore Sottsass. Mentre nel viaggio attraverso le sue 50 capitali ha ritratto i tanti volti degli Stati Uniti, partendo proprio dagli edifici del Campidoglio di ogni città.

L'opera-archivio di Ramak Fazel è stata acquisita dal MAXXI nel 2025 e viene presentata per la prima volta al pubblico nella sua forma compiuta. Attraverso negativi, diapositive, stampe, pubblicazioni, appunti, strumenti e oggetti di lavoro l'esposizione è un archivio vivo che intreccia fotografia, editoria, architettura e cultura visiva contemporanea.

CULTURA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi