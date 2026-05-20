Al MAUTO di Torino presentata la nuova ITALA 35

Torino, 20 mag. (askanews) - È stata presentata al Museo Nazionale dell'Automobile la nuova ITALA 35, primo modello del progetto "Historic Italian Brands", promosso da Massimo Di Risio con l'obiettivo di rilanciare alcuni storici marchi italiani dell'automotive. Un debutto simbolico che segna il ritorno di ITALA a oltre novant'anni dall'interruzione delle attività del marchio torinese.

Il progetto nasce dalla volontà di recuperare marchi iconici del motorismo italiano, coniugando tradizione, tecnologia e produzione industriale. I primi due brand coinvolti sono ITALA e O.S.C.A., protagonisti della storia dell'automobile italiana tra innovazione tecnica, motorsport ed eleganza costruttiva. Ha parlato così Massimo Di Tore, Direttore Comunicazione & Marketing HIB: "Il progetto Historic Italian Brands è un progetto voluto fortemente dal nostro presidente Massimo Di Riso, grande appassionato di auto e in particolare di auto storiche italiane. L'intento è quello di far rivivere brand storici italiani, gloriosi, non più in attività. Cominciamo da ITALA, poi sarà la volta di O.S.C.A., come giustamente diceva lei, e cominciamo dall'ITALA 35, non poteva essere diversamente. È stato il modello emblematico di questo brand all'inizio del 1900, perché è quello che ha vinto il ride Pechino-Parigi ed è stata anche l'auto della regina Margherita di Savoia. ITALA 35 sarà affiancata, a breve, anche da altri cinque modelli, non solo motorizzati a benzina, ma anche con diversi tipi di elettrificazione".

Al centro dell'evento, la presentazione della nuova ITALA 35 reinterpretato attraverso design, interni e sviluppo tecnico italiano, che richiama direttamente la storica ITALA 35/45 HP, vettura che nel 1907 vinse il ride Pechino-Parigi: "Il progetto prevede, alla base, un progetto industriale che si chiama Fabbrica Italia. L'assemblaggio di questi nuovi modelli, sia ITALA che O.S.C.A., in due nuovi impianti dedicati a Macchia d'Isernia nel nostro quartiere generale in Molise. Il primo verrà inaugurato a settembre. Partiamo da piattaforme condivise con altri partner automobilistici: per ITALA il partner EGAC, ma poi tutta la parte dello sviluppo è affidata al nostro centro di ricerca, che vede a capo Roberto Fedeli, con anni di esperienza in brand premium italiani. Ma, soprattutto, c'è la collaborazione di eccellenze italiane automotive. L'idea è di generare gran parte del valore del prodotto proprio sul nostro territorio" ha concluso Di Tore.

Il progetto industriale sarà sviluppato attraverso "Fabbrica Italia", nuova realtà produttiva che gestirà due impianti in Molise dedicati esclusivamente ai marchi ITALA e O.S.C.A., con l'obiettivo di coinvolgere progressivamente eccellenze italiane del settore automotive nella produzione e nello sviluppo dei futuri modelli. Inaugurato anche il primo showroom ITALA-O.S.C.A. a Torino, realizzato in collaborazione con il Gruppo Biauto. Un primo passo di una strategia commerciale che punta ad aprire cinquanta showroom entro la fine dell'anno.