Al Luiss Hub la sfida contro il riciclaggio nell'era delle cripto

Milano, 10 nov. (askanews) - Le nuove tecnologie offrono alle organizzazioni criminali strumenti sempre più sofisticati per riciclare denaro e realizzare frodi finanziarie. Ma sono anche una risorsa per banche e autorità investigative, che possono utilizzarle per individuare operazioni sospette e prevenire i rischi. Se ne è discusso al Luiss Hub di Milano, in un convegno che ha riunito magistrati, autorità di vigilanza, Guardia di Finanza e operatori finanziari.

"Luiss Milano si occupa di questi temi di attualità perché ha un grande obiettivo, quello di diventare un polo di riflessione e di approfondimento dei temi di questa grande realtà complessa che stiamo vivendo. E lo vogliamo fare non isolatamente, ma insieme alle migliori individualità, alle migliori istituzioni del Paese".

Al centro del confronto la collaborazione tra istituzioni pubbliche e operatori privati, il riciclaggio attraverso le criptovalute e la necessità di rafforzare i controlli a livello europeo. Per Paola Severino, già ministra della Giustizia, le leggi ci sono, ma la criminalità riesce spesso a sfruttare le nuove tecnologie più rapidamente di quanto si adeguino le regole: "La legge è sempre più lenta di quanto non lo sia la delinquenza, però ci sono dei parametri di base, ci sono dei ripari di base che la legge ha posto, quello dell'antiriciclaggio del 1992, e poi adesso noi abbiamo una nuova agenzia che combatte il riciclaggio, agenzia europea e qui è importantissima l'omogeneizzazione delle legislazioni, perché altrimenti il fenomeno del 'forum shopping' porterà a scegliere i paesi nei quali la rete di protezione è a maglie più larghe".

La nuova autorità europea antiriciclaggio, l'AMLA, avrà il compito di coordinare le autorità nazionali e vigilare direttamente su alcuni degli operatori finanziari più esposti al rischio. L'obiettivo è superare le differenze tra i sistemi di controllo dei Paesi europei, che possono offrire alla criminalità organizzata occasioni per spostare e nascondere capitali illeciti.