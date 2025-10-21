ULTIME NOTIZIE 21 OTTOBRE 2025

Al GialappaShow la parodia di Cesare Cremonini è "poetica"

Milano, 21 ott. (askanews) - È "poetica" la parodia di Cesare Cremonini secondo Giovanni Vernia al GialappaShow, andato in onda ieri su TV8: l'attore comico ha vestito i panni del tutto inediti del cantautore bolognese, in occasione del debutto della nuova stagione del programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa's Band, condotto dal Mago Forest e da Miriam Leone, co-conduttrice della prima puntata.

Lo sguardo di Vernia dalla finestra di Cremonini, aperta su Bologna, si apre a un mondo tutto da ridere.

