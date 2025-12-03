ULTIME NOTIZIE 03 DICEMBRE 2025

Al Foro Italico camera ardente di Pietrangeli, il feretro sul campo

Roma, 3 dic. (askanews) - L'arrivo del feretro, accompagnato dal picchetto d'onore, sul campo Pietrangeli al Foro italico di Roma, come da lui voluto, intorno alle 8.30 del mattino: l'ingresso della bara dal tunnel dei campioni: così si è aperta la camera ardente di Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano, scomparso a 92 anni.

La bara, adornata da fiori bianchi e celesti, è stata posizionata al centro del campo; al lato la Coppa Davis da lui vinta come capitano nel '76. Su un maxischermo, le immagini del campione e in sottofondo la musica di Aznavour suo autore preferito.

Tra i primi ad arrivare, il figlio Filippo, la campionessa di nuoto Novella Calligaris, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio.

