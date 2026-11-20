Roma, 20 nov. (askanews) - "L'Italia affonda, Meloni festeggia". Durante il corteo studentesco del 20 novembre a Roma, partito da Piramide, la rete di collettivi studenteschi Les Blocages ha realizzato una scritta sull'asfalto nei pressi del Circo Massimo, dove sono in corso i preparativi per Atreju, la festa di Fratelli d'Italia in programma dal 4 al 13 dicembre.

"Mentre Meloni e il suo governo si preparano a festeggiare, il Paese affonda. Affondano la scuola pubblica, il diritto allo studio e le prospettive di un'intera generazione, schiacciata dal carovita e dalla precarietà. Mentre il governo trova miliardi per il riarmo, continua a tagliare sul nostro futuro", hanno poi precisato in una nota.

Oggi migliaia di studenti e studentesse hanno attraversato "le strade della Capitale per ricordare a Meloni che non c'è nulla da festeggiare in un Paese in cui una generazione non può più permettersi di studiare, vivere e immaginare il proprio futuro", hanno sottolineato.