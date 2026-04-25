ULTIME NOTIZIE 25 APRILE 2026

Al corteo 25 aprile a Roma "Partigiani della pace" e "Free palestine"

Roma, 25 apr. (askanews) - "Partigiani della pace" si legge su uno striscione rosso fuoco firmato FC (Fronte Comunista) e FGC (Fronte Gioventù Comunista), "Viva l'Italia che resiste" o "Noi con i fascisti abbiamo finito di parlare il 25 aprile 1945", recitano altri striscioni con la sigla della CGIL e poi bandiere della Pace o della Palestina e l'immancabile grido "Free Palestine": sono le immagini di alcuni partecipanti al tradizionale corteo promosso dall'Anpi (Associazione nazionale partigiani italiani) in occasione del 25 aprile a Roma, che da Piazza di Porta San Paolo si è diretto a Parco Schuster.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi