Al cinema la storia della Ferrari 250GTO e l'uomo che salvò Maranello

Roma, 31 ago. (askanews) - Arriva nei cinema italiani il 7, 8 e 9 settembre "Ferrari 250 GTO - L'auto di Mauro Forghieri che salvò Maranello", diretto da Steve Hoover. Il film racconta la storia di una scelta apparentemente folle da parte di Enzo Ferrari, che il 30 Ottobre 1961 licenziò l'intero reparto ingegneria e corse della Ferrari per mettere a capo di entrambi i reparti un visionario ingegnere di 26 anni. Mauro Forghieri, anche attraverso il suo complesso rapporto con il Commendatore, ebbe un ruolo fondamentale nella creazione dell'automobile più famosa e desiderata di tutti i tempi, la Ferrari 250 GTO. Quell'auto salvò l'azienda automobilistica e decretò l'inizio di una nuova era per la Ferrari.

Girato tra Italia, Inghilterra e Stati Uniti, il film alterna materiali d'archivio, testimonianze esclusive e riflessioni intime per restituire il ritratto di un outsider la cui visione ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'ingegneria e del motorsport. Ad arricchire il racconto ci sono le testimonianze di personalità dell'automobilismo, del design e della cultura, tra cui il batterista e fondatore dei Pink Floyd Nick Mason, il fashion designer Ralph Lauren, il grande ingegnere della McLaren Gordon Murray. Forghieri ha progettato le più belle Ferrari della storia, fino alla morte di Enzo Ferrari.

Più che un film sulle automobili, "Ferrari 250 GTO - L'auto di Mauro Forghieri che salvò Maranello" è una riflessione sul talento, sulle scelte fuori dagli schemi, accompagnate da determinazione e persistenza. Ed è una riflessione sul genio, sulla memoria e su cosa voglia dire lasciare un segno.