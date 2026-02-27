Al Cairoli Restaurant: "Il risotto è solo l'inizio" dell'esperienza milanese

Milano, 26 feb. (askanews) - Sta facendo molto parlare di sé e in genere a queste latitudini non è mai un caso. Il Cairoli Restaurant è stato menzionato per il secondo anno di fila nella Guida MICHELIN Italia 2026, oltre a essere inserito nella Guida Milano e Lombardia a Tavola e nell'edizione 2026 della guida Il Golosario. Il ristorante fa parte di UNA Hotels Cusani Milano, una certezza dell'ospitalità meneghina, molto centrale e a poca distanza dal Duomo, dalla Galleria Vittorio Emanuele II, dal Teatro alla Scala e proprio dirimpetto al Castello Sforzesco.

In queste immagini vediamo lo chef Patrick Quarta, classe 1998, nato e cresciuto a Milano, raccontarci il menu della Milanese Experience che coniuga con maestria e raffinatezza ingredienti e ricette davvero locali, aggiungendo un tocco di novità.

Ed ecco avvicendarsi il "Bon bon di cassoeula e gel alle cipolle caramellate", un immancabile "Risotto alla Milanese con medaglione di ossobuco" ma soprattutto

"Mousse al popcorn, amor polenta e caramello salato", viaggio imperdibile attraverso la storia della cucina lombarda. E a promettere un'esperienza c'è pure la "Costoletta alla Milanese cotta come vuole la tradizione".

Ernesto Noschese, general manager di UNA Hotels Cusani Milano spiega:

"Noi siamo una catena italiana, a vocazione italiana, vogliamo far vivere l'esperienza italiana ai nostri clienti, che poi, io dico, anche essere italiani nel mondo è molto apprezzato, quindi il vivere italiano, il lifestyle italiano è quello che facciamo noi tutti i giorni, probabilmente facendolo tutti i giorni noi non ce ne rendiamo conto, ma effettivamente è quello che viene molto apprezzato".

E dunque ricette delle nonne, non soltanto quelle milanesi, ma anche da Lecce o Roma, per valorizzare tradizioni regionali autentiche. Ovviamente lifestyle italiano, semplice, apprezzato ovunque. Ma anche sorrisi e un benvenuto che fa sentire a casa.

Qui nel cuore di Milano, quasi al centro del mondo ultimamente, come è operare in una zona così esposta?

"Milano è cresciuta tantissimo: io ho vissuto due momenti a Milano, prima dell'Expo del 2015 e adesso. Negli ultimi tre anni sono ritornato a Milano dopo una pausa di circa 14 anni a Roma, ed effettivamente ho notato il forte cambiamento, ma soprattutto il forte cambiamento che c'è stato nella tipologia di clientela che è arrivata su Milano. Una volta Milano era lunedì - venerdì mattina, clientela praticamente business, si veniva, si lavorava, si scappava via. Invece oggi abbiamo una Milano piena, abbiamo una Milano che il weekend è in fermento, abbiamo clienti che arrivano da tutte le parti del mondo, ma anche delle volte clienti italiani che vanno a fare il weekend a Milano. Prima dell'Expo non si vedeva questo tipo di afflusso, mentre adesso devo dire che è molto frequente".