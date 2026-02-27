ULTIME NOTIZIE 27 FEBBRAIO 2026

Al Cairoli Restaurant: "Il risotto è solo l'inizio" dell'esperienza milanese

Milano, 26 feb. (askanews) - Sta facendo molto parlare di sé e in genere a queste latitudini non è mai un caso. Il Cairoli Restaurant è stato menzionato per il secondo anno di fila nella Guida MICHELIN Italia 2026, oltre a essere inserito nella Guida Milano e Lombardia a Tavola e nell'edizione 2026 della guida Il Golosario. Il ristorante fa parte di UNA Hotels Cusani Milano, una certezza dell'ospitalità meneghina, molto centrale e a poca distanza dal Duomo, dalla Galleria Vittorio Emanuele II, dal Teatro alla Scala e proprio dirimpetto al Castello Sforzesco.

In queste immagini vediamo lo chef Patrick Quarta, classe 1998, nato e cresciuto a Milano, raccontarci il menu della Milanese Experience che coniuga con maestria e raffinatezza ingredienti e ricette davvero locali, aggiungendo un tocco di novità.

Ed ecco avvicendarsi il "Bon bon di cassoeula e gel alle cipolle caramellate", un immancabile "Risotto alla Milanese con medaglione di ossobuco" ma soprattutto

"Mousse al popcorn, amor polenta e caramello salato", viaggio imperdibile attraverso la storia della cucina lombarda. E a promettere un'esperienza c'è pure la "Costoletta alla Milanese cotta come vuole la tradizione".

Ernesto Noschese, general manager di UNA Hotels Cusani Milano spiega:

"Noi siamo una catena italiana, a vocazione italiana, vogliamo far vivere l'esperienza italiana ai nostri clienti, che poi, io dico, anche essere italiani nel mondo è molto apprezzato, quindi il vivere italiano, il lifestyle italiano è quello che facciamo noi tutti i giorni, probabilmente facendolo tutti i giorni noi non ce ne rendiamo conto, ma effettivamente è quello che viene molto apprezzato".

E dunque ricette delle nonne, non soltanto quelle milanesi, ma anche da Lecce o Roma, per valorizzare tradizioni regionali autentiche. Ovviamente lifestyle italiano, semplice, apprezzato ovunque. Ma anche sorrisi e un benvenuto che fa sentire a casa.

Qui nel cuore di Milano, quasi al centro del mondo ultimamente, come è operare in una zona così esposta?

"Milano è cresciuta tantissimo: io ho vissuto due momenti a Milano, prima dell'Expo del 2015 e adesso. Negli ultimi tre anni sono ritornato a Milano dopo una pausa di circa 14 anni a Roma, ed effettivamente ho notato il forte cambiamento, ma soprattutto il forte cambiamento che c'è stato nella tipologia di clientela che è arrivata su Milano. Una volta Milano era lunedì - venerdì mattina, clientela praticamente business, si veniva, si lavorava, si scappava via. Invece oggi abbiamo una Milano piena, abbiamo una Milano che il weekend è in fermento, abbiamo clienti che arrivano da tutte le parti del mondo, ma anche delle volte clienti italiani che vanno a fare il weekend a Milano. Prima dell'Expo non si vedeva questo tipo di afflusso, mentre adesso devo dire che è molto frequente".

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi