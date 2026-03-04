Al Bioparco di Roma sono nati due Tamarini Imperatore

Roma, 4 mar. (askanews) - Al Bioparco di Roma sono nati due gemelli di Tamarino Imperatore, tra le scimmie più piccole e particolari esistenti. Nelle immagini i genitori, Sissi e Franz, si prendono cura dei cuccioli, nati il 19 febbraio e di cui ancora non è possibile stabilire il sesso; accanto la sorella maggiore Sofi, nata dalla stessa coppia nel 2021.

"Si tratta di un primate monogamo", spiega la presidente del Bioparco di Roma Paola Palanza, etologa e professore ordinario presso l'Università di Parma. "Entrambi i genitori si prendono cura dei neonati, ma in particolare il papà, che li accudisce e li trasporta sulla schiena, consegnandoli alla mamma per le poppate".

"La mamma è indaffarata a pulirsi e specialmente a mangiare: gravidanza e allattamento di due gemelli richiedono infatti un grande sforzo metabolico a un animale così piccolo e la mamma da sola non riuscirebbe ad allevarli. In questa specie è essenziale che il padre sia presente e si prenda cura dei neonati, che altrimenti non potrebbero sopravvivere", aggiunge.

Il tamarino imperatore deve il suo nome ai lunghi e vistosi baffi bianchi arditamente curvati verso l'alto, come era prerogativa un tempo delle altezze reali e imperiali.

(Credit immagini Laura Clementi - archivio Bioparco di Roma)