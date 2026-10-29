Al Besta il primo intervento craniale al mondo guidato da IA

Milano, 29 ott. (askanews) - È stata eseguita presso la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano, la prima procedura craniale al mondo per l'asportazione di un tumore cerebrale, tramite il sistema chirurgico Medtronic Stealth AXiS integrato con l'ecografia intraoperatoria. L'intervento è stato portato a termine dall'équipe guidata dal professor Francesco Di Meco, direttore del Dipartimento di Neurochirurgia.
La nuova piattaforma neurochirurgica, unisce in modo semplice e immediato le immagini della risonanza magnetica pre-operatoria con i dati dell'ecografia acquisiti direttamente in sala operatoria. Questa integrazione in tempo reale, fornisce informazioni di estrema precisione, consentendo di ottimizzare la rimozione della massa tumorale e riducendo significativamente il rischio di compromettere le funzioni neurologiche del paziente.
Nelle applicazioni craniali, Stealth AXiS sfrutta l'intelligenza artificiale per sviluppare una trattografia automatica. Il sistema crea mappe cerebrali personalizzate in grado di visualizzare chiaramente le vie neurali "critiche" collegate alle funzioni cerebrali essenziali da preservare, offrendo funzionalità di pianificazione e visualizzazione in tutte le fasi dell'operazione.
L'operazione effettuata al Besta, segna un'importante tappa nel percorso dell'istituto milanese verso la progressiva adozione di soluzioni ad alta tecnologia nella neurochirurgia di precisione.