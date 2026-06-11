Aixam, Faget: mercato microcar triplicato in Italia dal 2020

Milano, 11 giu. (askanews) - "Proponiamo una nuova gamma con un modello Easy 100% elettrico con un prezzo accessibile a partire da 10.500 euro, per la mobilità, per la semplicità ed accessibilità prezzi. Poi sulla gamma premium proponiamo dei prodotti con un nuovo interno, con un bellissimo tablet di 22 pollici e abbiamo ripensato il cruscotto e gli elementi interni. L'evoluzione del mercato è stata molto positiva questi ultimi anni, perché il mercato è stato moltiplicato per tre in Italia dal 2020 a quasi 14.000 unità". Lo ha detto Tom Faget direttore generale Aixam-Mega Italia a margine della presentazione della novità del brand.

"Noi facciamo una crescita organica lineare e siamo passati da 2mila veicoli, ne faremo quasi 5mila quest'anno. Questo sviluppo è dovuto a una percentuale sempre più elevata di vendita di veicoli al 100% elettrici. Vendiamo più elettrico che termico in Italia. Un ampliamento del database clienti perché vendiamo sempre di più agli adolescenti, ma ci sono anche dei professionisti, degli adulti con patente B, che hanno bisogno di un veicolo facile da parcheggiare, che possa entrare nelle zone Ztl, ad un prezzo accessibile, quindi molto più economico di un'auto patente B", ha concluso Faget.