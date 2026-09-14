AIL lancia la campagna 2026 sul valore della nutrizione

Roma, 14 set. (askanews) - AIL (Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma) dedica la sua campagna di sensibilizzazione 2026 all'importanza dell'alimentazione per la qualità della vita dei pazienti. Nasce così "Mettiamoci a tavola: l'importanza dell'alimentazione in oncoematologia", un video-talk approfondito disponibile sul sito dell'Associazione.

Un confronto che vede la partecipazione di esperti del settore, tra cui specialisti in nutrizione, ricercatori oncologici, ematologi e rappresentanti dei pazienti, che affrontano il ruolo della nutrizione durante le terapie, dalla valutazione nutrizionale precoce alla gestione di effetti collaterali come nausea, alterazioni del gusto, stanchezza e inappetenza. Spazio anche ai falsi miti e alle diete prive di basi scientifiche diffuse online.

Il messaggio degli esperti è chiaro: non esiste una dieta valida per tutti. Le esigenze nutrizionali devono essere valutate individualmente e accompagnate da un'équipe multidisciplinare.

L'iniziativa si inserisce in un percorso attivo da anni: oggi AIL offre assistenza nutrizionale gratuita in 19 province, aiutando circa 900 persone all'anno. Un impegno concreto che l'Associazione intende ora consolidare, estendendo la propria rete di supporto a un numero sempre maggiore di famiglie in tutta Italia.