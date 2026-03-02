ULTIME NOTIZIE 02 MARZO 2026

Aiea: nessuna indicazione di danni ai siti nucleari iraniani

Vienna, 2 mar. (askanews) - Il direttore dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica Rafael Grossi ha dichiarato che al momento non vi sono indicazioni di danni agli impianti nucleari iraniani, dopo i raid militari condotti da Stati Uniti e Israele.

L'Agenzia internazionale per l'energia atomica ha convocato una riunione straordinaria del Consiglio dei governatori su richiesta della Russia, alleata di Teheran.

"Per quanto riguarda lo stato attuale degli impianti nucleari in Iran - ha detto Grossi - fino a questo momento non abbiamo alcuna indicazione che uno qualsiasi degli impianti nucleari, inclusa la centrale di Bushehr, il reattore di ricerca di Teheran o altre strutture del ciclo del combustibile nucleare, sia stato danneggiato o colpito".

ESTERI
