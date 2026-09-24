ULTIME NOTIZIE 24 SETTEMBRE 2026

AIE: per docenti manuali fondamentali, ma pochi studenti li usano

Roma, 24 set. (askanews) - "Quest'anno l'indagine che è stata realizzata sui docenti universitari ci dice che l'88% di loro considera il libro di testo, il manuale, centrale nelle fasi dell'apprendimento degli studenti, ma che soltanto il 17% degli studenti effettivamente utilizza e studia in modo intenso il libro e i manuali. Questo naturalmente genera una fragilità della conoscenza che i docenti hanno sottolineato soprattutto nella mancanza della capacità di un pensiero critico poiché tutto viene risolto nel superamento dell'esame. E questo naturalmente visto dal punto di vista degli editori è non solo un problema per la loro, ma è un problema che noi riteniamo possa impattare anche sul futuro del Paese." Lo ha detto il presidente del gruppo Accademico Professionale dell'Associazione italiana degli editori, Maurizio Messina, commentando una ricerca presentata durante il convegno "Dal sapere fragile al sapere critico. Editoria universitaria, qualità e innovazione", che l'AIE ha organizzato a Roma.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi