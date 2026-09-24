AIE: per docenti manuali fondamentali, ma pochi studenti li usano

Roma, 24 set. (askanews) - "Quest'anno l'indagine che è stata realizzata sui docenti universitari ci dice che l'88% di loro considera il libro di testo, il manuale, centrale nelle fasi dell'apprendimento degli studenti, ma che soltanto il 17% degli studenti effettivamente utilizza e studia in modo intenso il libro e i manuali. Questo naturalmente genera una fragilità della conoscenza che i docenti hanno sottolineato soprattutto nella mancanza della capacità di un pensiero critico poiché tutto viene risolto nel superamento dell'esame. E questo naturalmente visto dal punto di vista degli editori è non solo un problema per la loro, ma è un problema che noi riteniamo possa impattare anche sul futuro del Paese." Lo ha detto il presidente del gruppo Accademico Professionale dell'Associazione italiana degli editori, Maurizio Messina, commentando una ricerca presentata durante il convegno "Dal sapere fragile al sapere critico. Editoria universitaria, qualità e innovazione", che l'AIE ha organizzato a Roma.