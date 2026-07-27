AI, una piattaforma open source per costruire team di agenti

Milano, 27 lug. (askanews) - Il mercato degli agenti AI continua a crescere, ma c'è un problema strutturale, che riguarda il fatto che molti dei progetti sono destinati a essere nel breve periodo cancellati per mancanza di governance e complessità di integrazione. "Quello che vediamo - ha detto ad askanews Emanuele Caronia, CEO e founder di Exelab - è che per quanto il mercato sia in crescita c'è una forte discrepanza, diciamo, tra quello che dichiarano la maggior parte degli amministratori delegati o i C-level delle aziende, per cui emerge da alcune ricerche che circa il 97 % delle aziende in questo momento adottano soluzioni agentiche in particolare, ma la discrepanza è col fatto che poi andiamo a vedere effettivamente quante di quelle soluzioni siano realmente in produzione e quante portano vantaggi per le aziende questo numero scende al circa il 30%".

In questo contesto Exelab, system integrator specializzato nello sviluppo di soluzioni tecnologiche strategiche e nell'implementazione di progetti complessi per il mondo delle imprese, ha lanciato Polyant, una piattaforma per costruire e governare team di agenti AI specializzati da affiancare ai team aziendali.

"Noi abbiamo sviluppato una piattaforma che si chiama Polyant - ha aggiunto il CEO - che consente di superare tanti dei problemi che oggi incontrano le aziende per sviluppare questo tipo di soluzioni. Da una parte è una soluzione semplice, facile da usare, che permette di sviluppare agenti senza dover fare sistemi troppo complessi e facendo molta leva sulle capacità molto avanzate che oggi hanno i modelli linguistici di intelligenza artificiale. Dall'altro è una piattaforma pensata per il mercato europeo, per il mercato italiano, che quindi aiuta le aziende a essere compliant, a seguire la normativa e soprattutto a avere una governance, controllo di questi agenti anche quando diventano tanti e con questi agenti si costruiscono dei sistemi complessi".

Gli agenti collaborano tra loro e condividono il contesto, e supportano il resto del team integrandosi nei processi con le loro responsabilità e competenze. La piattaforma è pensata per contesti in cui governance, tracciabilità e protezione del dato sono requisiti di produzione, non elementi accessori. La piattaforma Polyant è europea by design, con conformità GDPR nativa e dati che non escono dall'Unione Europea. È sovrana: può girare on-premise, sul cloud del cliente o su infrastruttura dedicata gestita da Exelab e il codice è rilasciato con licenza open source.