AI, La Russa raccoglie la proposta di Milano che guarda all'Onu

Milano, 9 nov. (askanews) - Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha raccolto la proposta del Comitato Promotore MilanoAI di candidare Milano come sede di un nuovo pilastro delle Nazioni Unite dedicato alla valutazione indipendente e alla governance etica dell'intelligenza artificiale. Durante l'incontro tenutosi nella Sala Conferenze di Palazzo Turati, La Russa ha annunciato di aver già chiesto di raccogliere le firme di tutti i gruppi parlamentari, affinché si possa valutare, alla prossima Conferenza dei capigruppo, la possibilità di portare la mozione all'esame del Senato.

A promuovere la proposta American Chamber of Commerce in Italy, Assolombarda e Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza, che il 12 ottobre avevano firmato il Manifesto pubblico "Milano capitale globale della governance dell'intelligenza artificiale".

Al centro della proposta c'è l'idea di creare una sede internazionale dove i metodi di valutazione indipendente dell'AI possano diventare uno strumento condiviso tra gli Stati, comprese le realtà che non dispongono di un istituto nazionale di valutazione. Non si tratta, spiegano i promotori, di istituire una nuova agenzia o di introdurre ulteriori regole.

Ad aprire i lavori sono intervenuti Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio-Imprese per l'Italia, Stefano Lucchini, presidente di AmCham Italy, e Alvise Biffi, presidente di Assolombarda. Il progetto è stato presentato da Simone Crolla, consigliere delegato di AmCham Italy.