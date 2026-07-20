AI, economia e geopolitica al centro del dibattito a Maratea

Maratea, 20 lug. (askanews) - Per la prima volta in Basilicata, a Maratea, dal 17 al 19 luglio si è svolta l'undicesima edizione de "La Ripartenza, liberi di pensare", la manifestazione ideata da Nicola Porro. Tre giorni di dibattiti, masterclass e confronti in riva al mare, all'Hotel Santavenere, con al centro i grandi temi dello sviluppo economico, dell'intelligenza artificiale, delle infrastrutture, dell'energia e del rilancio del Sud.

Sul palco si sono alternati i vertici delle maggiori realtà industriali e finanziarie del Paese: dagli amministratori delegati di Snam, Terna, McDonald's Italia, Leonardo, Eni, fino ai protagonisti della finanza e dell'innovazione tecnologica.

In serata, i riflettori si sono accesi sul Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, intervistato da Nicola Porro.

"L'Italia è diventata di nuovo quello che è sempre stata: all'avanguardia nella promozione dei suoi prodotti, ma anche nella capacità di garantire il suo sistema produttivo, dando all'agricoltore nel ruolo che merita, ossia quello di produttore della qualità che il nostro patrimonio detiene, e custode del territorio italiano attraverso il duro lavoro."

Tra gli ospiti più attesi, il Presidente Esecutivo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, intervenuto nel dibattito "Capitali e Privati", dedicato al ruolo dell'impresa privata nella crescita del Paese.

"Il Paese ha dimostrato di resistere bene in una situazione complessa, grazie alle sue imprese, ai suoi imprenditori e al lavoro di tutte le persone, perché l'Italia è un Paese di lavoratori. Per liberare i capitali privati è necessario agevolarli", ha dichiarato Tronchetti Provera.

È stata poi la volta della tavola rotonda "Governo e Stabilità", che ha visto confrontarsi sul palco insieme a Nicola Porro, i giornalisti: Hoara Borselli, Alessandro Sallusti, Giuseppe Cruciani, Andrea Ruggieri e Mario Giordano: un dibattito serrato sull'attualità politica e sulla tenuta del quadro istituzionale.

L'intervista al giornalista e ideatore de "La Ripartenza, liberi di pensare" Nicola Porro: "Gli imprenditori hanno dato qualcosa di più, hanno parlato fuori dagli schemi e dalle formalità, spiegando cosa voglia dire fare impresa in Italia. Il tutto condito dallo scenario, per me inedito, dello straordinario anfiteatro naturale sul mare di Maratea, unico nel suo genere."

Un'edizione che ha portato in Basilicata il confronto tra istituzioni, impresa e cultura, confermando "La Ripartenza" come uno degli appuntamenti di riferimento del dibattito pubblico italiano.