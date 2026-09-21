Ai e flessibilità, come la gen Z sta cambiando il mondo del lavoro

Milano, 21 set. (askanews) - La generazione Z sta entrando nelle aziende con un approccio che sta ridefinendo il mondo del lavoro. Ma come? Hanno risposto direttamente 400 manager italiani, coinvolti nella ricerca "Generazione Z: Generazione AI" di Ipsos-Doxa per Asus.

Per quasi la metà di loro i valori e le aspettative della gen Z sono molto diversi rispetto alle altre generazioni. Cercano flessibilità sugli orari, poca burocrazia, vogliono evitare il più possibile lavori ripetitivi e per questo si aspettano in azienda tecnologie avanzate (68%), a partire dall'intelligenza artificiale. Cristina Liverani Director Public Affair Ipsos Doxa

"Consideriamo che per la generazione Z sono spesso strumenti già utilizzati all'interno della propria vita privata e che dichiarano di volere e di essere pronti a utilizzarli nel mondo del lavoro - dice - Strumenti che per loro tolgono quella parte ripetitiva e burocratica che sono disposti meno ad accettare rispetto alle generazioni precedenti".

Un approccio (secondo il 31%) che sta cambiando la cultura aziendale, un ponte tra generazioni che sta diventando anche un motore per lo sviluppo tech delle aziende e delle compagnie che cercano soluzioni in merito. Alessandro Passadore business director Asus Business.

"Come Asus abbiamo sviluppato un software proprietario (Asus MyExpert) che diamo a costo zero su tutti i dispositivi business - dichiara -è un software che ti permette di andare a ottimizzare quelle che sono le classiche richieste dell'intelligenza artificiale, che può essere un sommario di un documento, una traduzione o una registrazione di una minuta.

In modo che tutti gli utenti, anche i giovani che sono già abituati ad utilizzare l'intelligenza tradizionale, possano avere uno strumento locale".

Secondo la ricerca proprio le competenze digitali già acquisite dalla gen Z sono il contributo più importante che i giovani possono portare alle aziende, soprattutto quando parliamo di piccole-medie dimensioni.