AI e digitalizzazione nel settore pharma con la startup Kitabii

Roma, 12 feb. (askanews) - "Il settore farmaceutico in Italia vive un momento di grande transizione digitale. E' anche il tema centrale, che ricorre nell'appuntamento di Cosmopharma del 2026 intitolato Re-generation/New Generation". In questo contesto, Kitabii (https://www.kitabii.com), "una startup innovativa tutta italiana, ha sviluppato una piattaforma basata sull'AI assolutamente innovativa, che consente alle aziende farmaceutiche di consolidare partnership di valore ma soprattutto di potenziare tutte le attività commerciali all'interno della farmacia e in tutte le realtà ad oggi presenti nel settore come catene, network e gruppi di proprietà. Grazie alla potenza dell'intelligenza artificiale e della computer vision, Kitabii consente di riprodurre in digitale la mappa della farmacia e di analizzare ogni singolo centimetro dello spazio espositivo, garantendo alle aziende la compliance dell'esposizione e delle performance relative ai prodotti esposti. Grazie al software, i farmacisti possono incrementare il fatturato commerciale, generato grazie alla relazione e all'esposizione dedicata al cliente finale, e sicuramente interagire anche con il team di collaboratori potenziando tutte le loro attività in termini di gestione, obiettivi e incentivi. Kitabii è una realtà innovativa, ma soprattutto smart, accessibile e alla portata di tutti".

Lo dichiara il Co-Founder & Ceo di Kitabii, Alessandro Taurino.