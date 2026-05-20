AI e dati clinici verso la nuova sanità digitale

Milano, 20 mag. (askanews) - La sanità digitale italiana guarda sempre più all'integrazione tra dati, immagini cliniche e Intelligenza Artificiale. A Milano, l'evento "Healthcare Informatics Connect" promosso da Philips ha riunito esperti del settore sanitario e tecnologico per discutere delle nuove sfide della trasformazione digitale in sanità. Secondo Philips, il vero salto di qualità passa dalla capacità di far dialogare sistemi e informazioni sanitarie lungo tutto il percorso di cura. Ha parlato così Roberta Ranzo, responsabile del business dell'informatica sanitaria per Philips Italia, Grecia e Israele: "Le priorità strategiche e la sfida della sanità digitale, sicuramente è quella di rendere il dato fruibile in contesti più ampi, quindi sia da un punto di vista regionale che a livello nazionale. E di conseguenza, uno dei temi chiave che si è vinto anche durante il dibattito di oggi, è proprio quel tema dell'interoperabilità, che diventa un fattore fondamentale proprio affinché il dato viaggi in maniera molto semplice all'interno delle strutture. E come Philips stiamo investendo in maniera molto significativa su questo aspetto".

L'evento ha acceso i riflettori anche sull'evoluzione dell'Intelligenza Artificiale in radiologia. Una trasformazione che, come spiegato dall'esperto internazionale Woojin Kim, Chief Strategy Officer and Chief Medical Information Officer at HOPPR e Chief Medical Officer dell'American College of Radiology Data Science Institute, non punta a sostituire il medico, ma a ridurre il carico amministrativo e migliorare i workflow clinici attraverso strumenti sempre più integrati nei processi diagnostici. Ne ha parlato Davide Ippolito, Responsabile S.S. Radiologia d'Urgenza e Imaging Innovativo della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori: "L'intelligenza artificiale sta traghettando verso il futuro l'immagine radiologica, intesa come implementazione sia dell'efficienza che della performance diagnostica da radiologo, che passa dalla riduzione dei tempi di acquisizione al miglioramento finale della qualità delle immagini a un referto più riproducibile, il tutto atto al fine di targhettizzare la terapia del paziente".

Ma il futuro della sanità digitale non riguarda soltanto innovazione e automazione. Dati sanitari, cybersecurity e sostenibilità diventano elementi sempre più strategici per garantire efficienza e continuità assistenziale. Ha parlato così Marco Foracchia, Presidente AISIS e CIO dell'Azienda USL di Reggio Emilia: "La storia digitale ha visto un'evoluzione da elemento abilitante di base a elemento di supporto decisionale e ora diventa un vero elemento di ottimizzazione e di implementazione di tutte quelle azioni di sostenibilità che diventano fondamentali. Quindi, il digitale diventa praticamente l'unico strumento abilitante, sia per la misura che per l'attuazione di quelle azioni necessarie, come dico sempre, non più per curare il singolo paziente, ma per garantire la sostenibilità della cura dei molti pazienti che affrontano i loro percorsi all'interno delle nostre strutture".

Dall'incontro emerge un messaggio chiaro: il futuro della sanità dipenderà dalla capacità di integrare tecnologie, dati e competenze per costruire un sistema più sostenibile, connesso e vicino ai bisogni del paziente.