AI e 3D, la formazione entra in una nuova dimensione

Napoli, 14 set. (askanews) - Unire intelligenza artificiale, contenuti tridimensionali e nuove forme di interazione in classe per trasformare la didattica, andando oltre la pagina scritta. È l'obiettivo della collaborazione tra il Centro di Competenza MedITech e L'ABCD edutainment, PMI innovativa leader nel mercato AR/VR, specializzata in soluzioni 3D per il mondo Educational.

Al centro della partnership c'è Contact AI, la prima piattaforma capace di associare in modo diretto testi e modelli tridimensionali, mettendo in relazione docenti, studenti e intelligenza artificiale per un apprendimento coinvolgente ed esperienziale.

"Il punto di forza del nostro software sta nella sua unicità: uniamo il testo al modello tridimensionale proprio per facilitare l'apprendimento. Ma l'aspetto davvero fondamentale è l'interazione. L'interattività è un motore che rende l'esperienza di studio molto più semplice e permette al docente di strutturare una lezione in cui lo studente è al centro e interagisce con i contenuti, rendendo l'assimilazione dei concetti decisamente più naturale" ha dichiarato Nicola D'Ambrosio, Amministratore Delegato di L'ABCD.

Un modello di apprendimento immersivo e su misura che punta ad aprirsi a nuove prospettive applicative per il mondo industriale e dei processi produttivi.

"Poter disporre di una piattaforma del genere, che integra intelligenza artificiale e tridimensionalità, e in futuro portare questi stessi contenuti su un visore virtuale, migliora nettamente l'approccio formativo dei dipendenti. È la soluzione ideale sia per i ruoli ripetitivi, sia per la formazione su processi critici: in questi contesti, la virtualizzazione consente di non agire direttamente su strumenti reali, risultando fondamentale per evitare danni e rischi alle persone, oltre che ai processi produttivi" ha aggiunto Angelo Giuliana, Direttore Generale Centro di competenza Meditech.

Dalla classe all'azienda, l'intenzione è guidare chi impara passo dopo passo, usando l'AI per rendere la formazione sul campo un'esperienza intuitiva, meno teorica e ritagliata sulle esigenze quotidiane di ognuno di noi.