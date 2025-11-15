Ai Dazi di Milano JTI presenta Ploom Aura

Milano, 15 nov. (askanews) - La tecnologia continua a fare passi da gigante, e ormai è entrata a far parte della vita quotidiana in tutto e per tutto, perfino nel mondo del tabacco. È il caso di Ploom Aura, il nuovo device a tabacco riscaldato di JTI, presentato a Milano ai Dazi di Levante e Ponente, con un grande evento di lancio. Il dispositivo, infatti, è una vera e propria innovazione per il comparto: tra le sue tante caratteristiche peculiari, la capacità di dialogare con un'app dedicata, che permette di geolocalizzare il dispositivo, bloccarlo da remoto e scegliere modalità di utilizzo personalizzate. Abbiamo parlato con Jean Baudon Sales Director JTI Italia:

"Ploom Aura rappresenta un passo nel futuro per il dispositivo a tabacco riscaldato. È stato sviluppato per offrire un'esperienza personalizzabile grazie a un'app dedicata che permette di gestire il device in modo semplice e intuitivo. Dalla geolocalizzazione al blocco da remoto, fino alla possibilità di impostare diversi modi d'uso, tutto è pensato per adattarsi alle preferenze dei consumatori. In questo modo Ploom Aura anticipa il futuro del settore, un'esperienza più connessa, sicura e su misura per i suoi consumatori".

Sede privilegiata dell'evento di lancio, l'installazione realizzata dal brand in Piazza Sempione in occasione della presentazione del nuovo device. Un tunnel di luce, musica e tecnologia aperto al pubblico adulto che unisce i Dazi di Levante e Ponente ad opera di Davide Asker Carioni, e ispirato all'essenza della nuova rivelazione di JTI. È poi intervenuta Adriana Valle, Corporate Affairs & Communication Director JTI Italia:

"Il lancio di Ploom Aura è frutto di un percorso lungo e appassionato fatto di innovazione e di costante ascolto del consumatore. In JTI crediamo che la vera innovazione nasca dall'impegno, dalla competenza e dalla capacità di guardare oltre il presente. Da questa visione è nato un prodotto che combina tecnologia, design e personalizzazione e questo è il modo in cui intendiamo affrontare le nuove sfide del settore".

Un viaggio alla scoperta dell'innovazione quello di Ploom Aura che, dopo la tappa milanese, toccherà le principali città del Paese, tra cui Napoli, Roma, Firenze, Bari, Bologna, Torino e Palermo con eventi unici capaci di unire design, musica e tecnologia.