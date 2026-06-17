ULTIME NOTIZIE 17 GIUGNO 2026

AI agentica, Milano capitale dell'innovazione

Milano, 17 giu. (askanews) - Milano al centro dell'innovazione digitale con Salesforce, che riunisce circa seimila partecipanti tra aziende, partner e clienti per l'Agentforce World Tour 2026. Un appuntamento dedicato alla nuova frontiera dell'intelligenza artificiale applicata al business: l'AI agentica, destinata a trasformare processi, servizi e modelli organizzativi delle imprese.

Al centro del confronto, il passaggio da una sperimentazione frammentata dell'intelligenza artificiale a un vero modello di "impresa agentica", dove persone e agenti AI collaborano nei processi aziendali per generare crescita e innovazione. Un cambiamento che, secondo Salesforce, è già in corso ma ancora disomogeneo tra le imprese italiane. Ha parlato così Vanessa Fortarezza, Country Manager di Salesforce Italia: "Il modello AI gentico l'abbiamo visto e l'abbiamo raccontato. Oggi, ogni impresa deve diventare agentica perché dietro ci sono grandissime opportunità. Abbiamo visto alcuni studi che dimostrano come, nel mondo bancario, chi adotterà l'intelligenza artificiale e il modello agentico, incrementerà la sua redditività del 30% entro il 2030. Quindi ci sono grandi opportunità e le hanno raccontate in keynote, Unicredit e Trenitalia".

Un ecosistema in evoluzione che coinvolge grandi gruppi industriali, dalla finanza ai trasporti, fino ai servizi. L'obiettivo: rendere l'intelligenza artificiale non più una sperimentazione, ma una leva concreta di competitività per le imprese italiane.

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