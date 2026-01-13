Ai a due velocità nel mondo, cosa dice l'ultimo report di Microsoft

Milano, 13 gen. (askanews) - L'intelligenza artificiale corre nel mondo, ma a due velocità. Secondo l'ultimo AI Diffusion Report di Microsoft, ormai una persona su sei a livello globale utilizza strumenti di IA generativa.

Tuttavia, il divario digitale si sta allargando: nel Nord del mondo si procede a una velocità quasi doppia rispetto al Sud globale, con uno scarto che supera i dieci punti percentuali. Mentre gli Emirati Arabi e Singapore consolidano il loro primato, la Corea del Sud è la vera sorpresa dell'anno, scalando sette posizioni grazie a importanti investimenti governativi.

E l'Italia? Il nostro Paese tiene il passo con una crescita del 2%: a fine 2025 la quota di adozione è stata del 27,8%.

La sfida per il futuro resta però aperta: garantire che l'innovazione diventi un ponte per ridurre le disuguaglianze, non aumentarle, senza mai trascurare etica e sicurezza.