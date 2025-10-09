ULTIME NOTIZIE 09 OTTOBRE 2025

Agrivoltaico, Bonavitacola: a Giugliano si riscrive la storia

Roma, 9 ott. (askanews) - "Il parco agrivoltaico 'Terra del Sole' riscrive la storia di Giugliano, combinando in modo esemplare modernità, tecnologia e rispetto per l'ambiente. L'unione tra la produzione di energia da fonte rinnovabile e l'agricoltura lancia un messaggio potente per riportare il territorio a splendere. Dobbiamo ringraziare NextEnergy Group e Coldiretti per aver fortemente creduto in questa iniziativa, la Regione è pienamente al loro fianco. Questo progetto rappresenta una speranza concreta per la rinascita della comunità giuglianese e per la valorizzazione del suo territorio, un chiaro segnale di fiducia nel futuro".

Lo ha dichiarato Fulvio Bonavitacola, Vice Presidente e Assessore all'Ambiente, Regione Campania, in occasione della presentazione a Napoli di "Terra del Sole" l'ambizioso e rivoluzionario progetto che promette di segnare un nuovo corso per l'agricoltura e l'energia pulita in Italia. Un parco agrivoltaico frutto di intese, coprogettazione e figlio di un modello di sviluppo che vede imprenditori ed agricoltori alleati per favorire la transizione energetica sostenibile nel rispetto del bene più prezioso: la terra. Sviluppato da NextEnergy Group e in fase di realizzazione a Giugliano in Campania.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi