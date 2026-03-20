ULTIME NOTIZIE 20 MARZO 2026

Agricoltura, Noto: sondaggio rivela che incide in stili di vita

Roma, 20 mar. (askanews) - Antonio Noto (Direttore di Noto Sondaggi) in occasione del convegno "Acqua, Agricoltura e Salute: innovazione e ricerca per la sicurezza, la qualità e la sostenibilità", promosso da Fondazione UniVerde e Coldiretti ha presentato i dati del XVI Rapporto "Gli italiani e l'agricoltura", secondo cui il percorso di modernizzazione dell'agricoltura italiana trova una delle sue espressioni più vivaci e amate nel concetto di multifunzionalità, che ha trasformato le aziende agricole - già apprezzate dal 72% degli intervistati in quanto tengono vive le tradizioni agricole - in veri hub di imprenditorialità diversificata che godono di un ampissimo apprezzamento. La vendita diretta di prodotti ne è l'emblema, con il 90%, seguita dall'agriturismo, gradito dall'82% degli italiani (dato aggregato). Seguono agro-asili e pet therapy (74%), fattorie didattiche (71%) e le attività agro-sportive (69%, +3%). Sul fronte delle innovazioni, il rapporto segnala una forte spinta verso l'uso di acque reflue depurate per fini irrigui, con il 77% (dato aggregato). Si confermano come prioritari (61%) i sistemi di monitoraggio e gestione dell'irrigazione ma il 54% del campione (+8% rispetto alle due precedenti rilevazioni) punta su attrezzature per l'irrigazione a basso consumo. Per favorire questa transizione, i cittadini chiedono alle Amministrazioni, centrali e locali, oltre che dotarsi di infrastrutture tecnologiche abilitanti (40%), di prevedere incentivi basati su fattori premianti (28%) e la semplificazione dell'accesso agli aiuti (21%, +3% sul 2025). E gli italiani la percepiscono in senso di benessere e di stile di vita, non solo come settore economico.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi