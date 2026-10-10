ULTIME NOTIZIE 10 OTTOBRE 2026

Agricoltura, industria e istituzioni a confronto per il futuro

Roma, 10 ott. (askanews) - La ricerca di un dialogo costruttivo per guardare ai risultati ottenuti nell'ultimo anno, ma anche per affrontare le criticità che il settore pastario italiano vive e combatte quotidianamente. Promossa da De Matteis Agroalimentare Società Benefit, è andata in scena la sedicesima edizione di "IncontrArmando", l'appuntamento che ogni anno riunisce le centinaia di aziende aderenti alla Filiera Armando e che permette di creare uno spazio utile alla crescita e al dialogo. Innovazione, futuro, Europa e attualità sono stati i temi principali del talk "La Filiera del grano duro, tra imprenditorialità e nuovo valore".

Le parole dell'Amministratore Delegato Marco De Matteis: "Incontriamo i nostri agricoltori e per noi è un momento di confronto, di comunicazione, di scambio con la nostra comunità. Anche quest'anno l'appuntamento con la nostra filiera arriva in un momento importante, si è appena concluso il raccolto del grano in Italia. Il nostro disciplinare presenterà delle novità importanti, soprattutto per fornire ai nostri agricoltori degli strumenti innovativi che possono aiutarli a migliorare la qualità e le rese del loro lavoro. In particolare abbiamo dei progetti pilota su delle analisi del terreno che porteranno beneficio agli agricoltori nella conoscenza del terreno dei loro campi e quindi li aiuteranno nella fase di concimazione. Proseguono anche i nostri progetti sulla digitalizzazione delle attività in campo".

Raccogliere i feedback dal passato per trasformarli in informazioni utili per il futuro: il settore agricolo, che attraversa un periodo delicato, è diviso tra innovazione e tradizione.

L'intervista ad Andrea Rocchi, Presidente del CREA: "Per un ente importante come CREA il reparto R&S è fondamentale: investire su di esso è l'obiettivo prioritario. CREA esiste, funziona ed opera grazie anche alle tante attività che negli anni e nei secoli i ricercatori e le ricercatrici di CREA hanno svolto. La concretezza del fare innovazione e del cosiddetto trasferimento tecnologico sono rappresentate nelle tante eccellenze delle produzioni agroalimentari italiane, come oggi lo è la Pasta Armando e il pastificio De Matteis perché è il tema principale su cui tutti noi lavoriamo, cioè creare innovazione affinché questa possa essere trasferibile alle filiere produttive".

Il dialogo tra istituzioni, ricercatori, imprese e associazioni sulle strategie per rafforzare la competitività del settore hanno evidenziato due priorità: favorire l'innovazione tecnologica e garantire una distribuzione più equa del valore lungo l'intera filiera produttiva.

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