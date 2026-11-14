ULTIME NOTIZIE 14 NOVEMBRE 2026

Agricoltura, 25 anni fa la riforma della multifunzionalità

Milano, 14 nov. (askanews) - "Ventacinque anni fa prendeva avvio una riforma che ha cambiato profondamente l'agricoltura italiana, introducendo il principio della multifunzionalità delle imprese agricole". Lo dichiara dal mercato degli agricoltori del circo massimo a Roma Alfonso Pecoraro Scanio, ministro delle Politiche agricole nel 2001 e firmatario della legge di orientamento per il settore agricolo, in occasione del venticinquesimo anniversario della riforma, che sarà celebrato il 18 novembre, la mattina, a Palazzo Rospigliosi a Roma.

"Quella legge ha consentito di ampliare il ruolo delle imprese agricole, andando oltre la sola produzione alimentare e valorizzando attività come i mercati di vendita diretta,gli agriturismi, le fattorie didattiche, gli agriasilo, la manutenzione del territorio e la produzione sostenibile di energie rinnovabili", sottolinea Pecoraro Scanio.

"Proprio i mercati degli agricoltori, come quello del Circo Massimo a Roma, diventato ormai una presenza nelle guide turistiche della Capitale, rappresentano un esempio concreto di questa trasformazione".

"Un contributo fondamentale alla diffusione di questa cultura è arrivato da Campagna Amica, promossa da Coldiretti, che ha coinvolto migliaia di imprese agricole. E in particolare Giovani e donne sono stati protagonisti e motore di questo cambiamento", aggiunge.

"Nel maggio 2001, da ministro, avviai questa importante riforma. Oggi possiamo dire che, grazie soprattutto agli agricoltori e alle organizzazioni che hanno creduto nella multifunzionalità, è nato un modello italiano riconosciuto e studiato in tutto il mondo. Il 18 novembre sarà l'occasione per ricordare questo percorso e rilanciare il ruolo dell'agricoltura nella sostenibilità, nell'innovazione e nella tutela dei territori", conclude Pecoraro Scanio.

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