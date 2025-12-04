ULTIME NOTIZIE 04 DICEMBRE 2025

Agreenet vince la nona edizione di Call for Ideas di GoBeyond

Milano, 4 dic. (askanews) - La startup Agreenet si aggiudica la Call for ideas 2025 di GoBeyond, la piattaforma di innovazione responsabile ideata da Sisal, ora parte di Flutter SEA (Southern Europe & Africa). Per la startup che sviluppa biomateriali avanzati per proteggere gli alimenti freschi e prolungarne la conservazione, un gran equity free da 50mila euro.

Una vittoria conquistata fra 350 candidature, con un significativo aumento delle candidature di startup già presenti sul mercato -+7% rispetto alla scorsa edizione- , dato che rafforza il ruolo di GoBeyond come riferimento nel supporto all'ecosistema italiano dell'innovazione.

Un confronto positivo ribadito da Camilla Folladori, Chief Strategy Officer Flutter SEA: "Innovazione significa saper guardare ai nuovi mondi. Se ci si limita alle competenze interne, non ci si riesce. Da questo punto di vista, manteniamo l'approccio di un challenger: anche se siamo leader di mercato, non smettiamo mai di chiederci che cosa ci sia di nuovo. Poter parlare con startup, con tutto l'ecosistema, università e centri di ricerca, ci permette di portare dentro competenze. Attraverso lo scambio, possiamo favorire la nostra crescita e la crescita del Paese, in ogni Paese in cui operiamo".

Grande soddisfazione anche per la stessa Agreenet, rappresentata dal co-founder Gustavo Gonzalez: "Siamo presenti sul mercato da gennaio di quest'anno, con due contratti in essere in Sudamerica e Sud Italia, con questo premio di GoBeyond andremo ad ottimizzare l'industrializzazione per migliorare il processo operativo del nostro prodotto".

Nella serata della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli a Milano, spazio anche al premio per l'Internalizzazione by Innovit, in memoria del promotore della nascita di GoBeyond, Emilio Petrone, assegnato a Fluid Wire Robotics. Ovvero una startup che sviluppa manipolatori robotici per operazioni spaziali in ambienti estremi.

Mentre per il secondo anno consecutivo si è rinnovata la GoBeyond Challenge per l'Open Innovation aziendale che ha portato al successo di Certy, startup che crea e sviluppa servizi digitali e di cybersecurity per le aziende. GoBeyond è stato supportato da prestigiosi partner (Carter & Benson e Google, fra gli altri), mentre all'evento di premiazione, moderato dal giornalista Giampaolo Colletti, hanno partecipato anche Jacopo Naidi di Ecosystem Lead di Innovit e Annamaria Tartaglia, Ceo TheBrandSitter, presidente di giuria ed Executive Director Angels for Women.

