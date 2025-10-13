ULTIME NOTIZIE 13 OTTOBRE 2025

Aghion (Nobel Economia): l'apertura è un motore di crescita

Milano, 13 ott. (askanews) - Il Premio Nobel per l'economia 2025 è stato assegnato all'americano-israeliano Joel Mokyr, al francese Philippe Aghion e al canadese Peter Howitt per i loro studi sull'impatto dell'innovazione sulla crescita economica. "L'apertura è un motore di crescita", ha dichiarato Philippe Aghion al telefono durante la conferenza stampa. "Attualmente vedo addensarsi nubi minacciose che spingono alla creazione di barriere al commercio e all'apertura", ha avvertito. E poi: "L'intelligenza artificiale ha un grande potenziale di crescita. Il problema è sfruttare questo potenziale. Ed è per questo che la politica della concorrenza è importante. Se non disponiamo di una politica della concorrenza adeguata, inibiremo il potenziale di crescita dell'intelligenza artificiale".

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi