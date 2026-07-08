Aggressione con coltello in un liceo in Baviera: arrestato un 16enne

Roma, 8 lug. (askanews) - Numerosi agenti sono stati dispiegati presso un liceo a Schongau, cittadina di 12mila abitanti a sud-ovest di Monaco di Baviera. "Secondo le informazioni attuali, due ragazze sono rimaste gravemente ferite", ha dichiarato la polizia su X, precisando che non sono "in pericolo di vita", mentre il presunto autore, 16 anni, è stato arrestato.

Tutte le forze disponibili sono state inviate al Welfen-Gymnasium di Schongau, ha dichiarato una portavoce della polizia. L'allarme è scattato verso le 12.50, durante l'orario scolastico. Secondo la stampa tedesca, l'aggressione è stata compiuta con un coltello.

"Al momento, partiamo dal presupposto che il sospettato abbia agito da solo", ha scritto la polizia su X, aggiungendo di "non disporre di indizi che facciano supporre il coinvolgimento di altre persone".

In una caserma dei vigili del fuoco è stato allestito un punto di accoglienza per i familiari dei circa 800 studenti delle scuole medie e superiori. Secondo il quotidiano tedesco Bild, sono stati mobilitati sei elicotteri, di cui uno per soccorrere i feriti.