Aggredisce la ex al distributore, arrestato a Somma Vesuviana

Milano, 31 ott. (askanews) - Le mani che battono sulla portiera, i vetri chiusi, il cuore che corre più veloce del motore. Attimi di terrore a Somma Vesuviana per una donna di 46 anni, aggredita dall'ex compagno mentre faceva rifornimento di carburante alla propria auto. L'uomo, 49 anni, già denunciato per maltrattamenti, l'ha sorpresa al distributore: ha frenato bruscamente, ha cercato di aprire l'auto della donna e, non riuscendoci, ha iniziato a colpire con violenza la portiera, urlando che voleva solo parlarle.

A fermarlo è stato il titolare del distributore, che ha dato subito l'allarme ai carabinieri. Le telecamere di sorveglianza avevano già ripreso tutto: immagini chiare, che mostrano un uomo in preda alla rabbia mentre colpisce l'auto e minaccia la vittima. Nel suo borsello i militari hanno trovato un coltello a serramanico di 17 centimetri. Arrestato per maltrattamenti in famiglia, è stato trasferito in carcere.

