Agcom, Capitanio: chatbot e minori? IA è pericolosa se non governata

Roma, 5 nov. (askanews) - "Questa è una nostra priorità, l'alfabetizzazione digitale che stiamo portando avanti anche insieme al Ministero dell'Istruzione con dei protocolli per portare il patentino digitale nelle scuole, che coinvolge diverse decine di migliaia di studenti in tutta Italia è un presidio fondamentale. É ovvio che l'IA se non governata, penso ai chatbot dei minori, può costituire sicuramente un pericolo": così il commissario AGCOM Massimiliano Capitanio a margine della seconda edizione dell'Urania Policy & Business Forum, annuale appuntamento promosso da Urania News, tv delle istituzioni e delle imprese, a Villa Wolkonsky a Roma.

"Quando uno si affida all'IA senza governare gli strumenti, rischia di trasformarsi da cittadino consapevole a consumatore passivo, ma spesso l'essere consumatore passivo ti porta a fare delle attività, anche nell'espressione del voto democratico, nella partecipazione a delle manifestazioni, come abbiamo visto a Milano, che diventano istintive e non razionali. L'autorità interviene nell'utilizzo dell'IA quando questa comporta un rischio sistemico, mette a rischio i minori, viola il copyright, un tema che interessa al mondo del giornalismo, e quando ci sono pratiche scorrette o pericolose per la società e l'utente".