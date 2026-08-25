Afghanistan, un milione di bambini rischia di morire per malnutrizione

Ginevra, 25 ago. (askanews) - Un milione di bambini in Afghanistan soffre di malnutrizione acuta grave, potenzialmente letale. L'Unicef parla di una crisi in peggioramento: in tutto il Paese sono 3,7 milioni i bambini colpiti da malnutrizione acuta. Quasi il 40% di quelli ricoverati con grave deperimento e complicazioni mediche ha meno di sei mesi.

Spiega Tajudeen Oyewale, rappresentante dell'Unicef in Afghanistan: "In tutto il Paese, 3,7 milioni di bambini soffrono di deperimento: sono affetti da malnutrizione acuta. Tra loro, un milione di bambini soffre di malnutrizione acuta grave, potenzialmente letale. Quasi il 40% dei bambini ricoverati in ospedale con grave deperimento e complicazioni mediche ha meno di sei mesi. E i bambini sotto i due anni rappresentano oltre l'80% dei casi di malnutrizione acuta grave che stiamo registrando in tutto il Paese".

"Circa un milione di loro - precisa - soffre di malnutrizione acuta grave. Questo significa che, se non vengono curati e non riusciamo a intervenire rapidamente, quel milione di bambini rischia di morire".