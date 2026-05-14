ULTIME NOTIZIE 14 MAGGIO 2026

Afghanistan, Pam: costi e ritardi bloccano aiuti a un milione bambini

Kabul, 14 mag. (askanews) - In Afghanistan il Programma alimentare mondiale calcola che potrebbe nutrire un milione di bambini in più minacciati dalla malnutrizione se i conflitti con il Pakistan e in Medio Oriente non avessero fatto impennare costi e tempi delle forniture umanitarie. A frenare gli aiuti sono la chiusura della frontiera pakistana, la guerra in Iran e una raccolta fondi ancora insufficiente.

Carl Skau, direttore esecutivo aggiunto del Programma alimentare mondiale: Stimiamo che, se non stessimo lottando con la catena di approvvigionamento, sia per i ritardi sia per i costi, saremmo in grado di nutrire qui in Afghanistan un milione di bambini in più".

Skau cita il caso di migliaia di tonnellate di biscotti fortificati partiti dall'Indonesia e rimasti bloccati prima in Pakistan, poi deviati via Dubai, Iran, Turchia e mar Caspio, con mesi di ritardo e costi molto più alti. Nel frattempo la crisi nutrizionale nel Paese si aggrava e molte cliniche rurali non hanno più aiuti da distribuire.

"C'è molto denaro nel mondo - prosegue Skau - E penso che almeno su una cosa il mondo sia d'accordo: i bambini non dovrebbero morire di fame. Francamente, i bambini non dovrebbero andare a letto affamati. Per questo dobbiamo trasformare questo consenso in azione e mettere sul tavolo i fondi necessari per cambiare la situazione".

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi