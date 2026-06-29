Afghanistan, decine di civili uccisi in attacchi dei pakistani

Kabul, 29 giu. (askanews) - I molteplici attacchi pakistani in tre province orientali dell'Afghanistan hanno ucciso 36 civili e ne hanno feriti 163, ha dichiarato lunedì il vice portavoce del governo talebano.

"Gli attacchi perpetrati la scorsa notte hanno provocato il martirio di 36 civili, tra cui donne e bambini, mentre altri 163 sono rimasti feriti", ha scritto Hamdullah Fitrat sul suo account X.

Islamabad, da parte sua, ha specificato di aver preso di mira una fazione dei talebani pakistani. Il ministro dell'Informazione pakistano Attaullah Tarar ha indicato che "tre obiettivi situati nelle province di Paktia, Paktika e Kunar sono stati distrutti in attacchi di precisione" nella notte di domenica, riferendosi a tre province dell'Afghanistan orientale e specificando che questi attacchi hanno ucciso 25 combattenti.

Il Pakistan accusa l'Afghanistan di dare rifugio a combattenti dei talebani pakistani (TTP), che hanno rivendicato la responsabilità di attacchi mortali in Pakistan, un'accusa che le autorità afghane negano. Gli scontri sporadici si sono trasformati in una guerra aperta alla fine di febbraio, con il Pakistan che ha condotto raid aerei, anche su Kabul.