Afghanistan, bilancio vittime del violento sisma è di oltre 800 morti

Kabul, 1 set. (askanews) - Il bilancio provvisorio delle vittime del violento terremoto che ha colpito l'Afghanistan orientale è salito a oltre 800, la maggior parte delle quali nella remota provincia di Kunar, ha dichiarato Zabihullah Mujahid, portavoce del governo talebano in una conferenza stampa a Kabul.

"Queste sono le ultime informazioni, che potrebbero essere soggette a modifiche poiché le squadre di soccorso sono ancora operative e non sono ancora riuscite ad accedere ad alcune aree. Gli elicotteri sono riusciti a raggiungere queste zone, ma è difficile accedervi via terra. E ci sono villaggi dove i morti e i feriti non sono ancora stati rimossi dalle macerie", ha spiegato.

"Abbiamo un bilancio di 800 vittime a Kunar. 2.500 persone sono rimaste ferite. Le aree colpite sono i distretti di Nurgal, Chawkay, Watapur, Mano Gai, Chapa Dara e altre regioni. Le squadre hanno raggiunto il villaggio di Mazar Dara nel distretto di Nurgal, ma i dettagli dell'operazione di soccorso non ci sono ancora stati comunicati. Il bilancio delle vittime potrebbe aumentare", ha aggiunto.

